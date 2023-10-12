Resmi Gazete'de yayınlandı: Bir yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.Yönetmelikte yer alan 'kesintisiz yedi yıl' ibaresi 'son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl' şeklinde değiştirildi.1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinerek kapatılacak.Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak.Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak.Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Kullanılmayan cep telefonlarının sinyal alma sınırını 1 yıla indiren düzenlemenin başlıca sebebi IMEI numaralarının yasa dışı şekilde klonlanması.Kullanıcılar, artık telefonun kapatılmaması için bir yıl dolmadan telefonlarını açmak zorunda kalacak. Böylece IMEI'nin kopyalanıp kopyalanmadığını öğrenmiş olacak.