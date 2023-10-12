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Metin Akpınar 81 yaşında baba oldu! Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Duygu Nebioğlu isimli genç kadın, yıllar önce gerçek ailesini bulmak için harekete geçti. Babasının ünlü sanatçı Metin Akpınar olduğunu öğrenince şoka girdi. Mahkemeye giden genç kadın, davayı kazandığını söyledi. Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme kararı ile resmen tescillendi. Nebioğlu, duygularını şöyle dile getirdi

Ekleme: 12.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Metin Akpınar 81 yaşında baba oldu! Duygu Nebioğlu davayı kazandı!Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı… Duygu Nebioğlu isimli genç kadın, yıllar önce biyolojik ailesini aramaya başladı. Babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Bu durumu kanıtlamak için dava açtı.

Nebioğlu, sosyal medyada bugün yaptığı paylaşımda ise davayı kazandığını açıkladı. Metin Akpınar'ın gerçek babası olduğunu anlattı.

1.5 aydır hiç uyumadığını, davanın son sürecini beklediğini belirten genç kadın Ankara Masası'nın haberine göre, şu ifadeleri kullandı: "Benim adim Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum.

Dünyanın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.

Metin Akpınar 81 yaşında baba oldu! Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayran olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.

Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım.

Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin karar ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşısında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.

Adalet karşısında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.

Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum..."
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