Meteoroloji duyurdu! O illerde sis, pus ve yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, o iller için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri ve Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç batı kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra içbatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu