Meteoroloji duyurdu! O illerde sis, pus ve yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri ve Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 14°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 27°CAz bulutluMUĞLA 14°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç batı kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA 21°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra içbatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN 20°C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS 3°C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP 16°C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 11°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 6°C, 21°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS -2°C, 16°CParçalı ve az bulutluERZURUM 1°C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA 7°C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN 7°C, 18°CParçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluMARDİN 17°C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA 18°C, 28°CParçalı bulutlu