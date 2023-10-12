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Meteoroloji duyurdu! O illerde sis, pus ve yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, o iller için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

Ekleme: 12.10.2023 - 09:09 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! O illerde sis, pus ve yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri ve Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 27°C
Az bulutlu

MUĞLA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç batı kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra içbatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç kesimleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
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