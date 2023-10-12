Kocaeli'nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yolcu yaralı

Kocaeli'nde gerçekleşen kaza, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 41 P3763 plakalı servis minibüsü ile Sardunya Sokak'tan çıkan İ.Ç. hakimiyetindeki 81 AT 411 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada serviste bulunan A.S.M., S.K. ve E.K. isimli yolcular yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.