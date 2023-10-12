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İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...

İYİ Parti'de genel seçimlerin ardından başlayan istifa furyası devam ediyor. Son olarak Elazığ İl Başkanı ve merkez ilçe teşkilatı, Ankara İl Başkanı ve yönetimi ile Isparta İl Başkanı istifa etti.

İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...
Ekleme: 12.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...
14 Mayıs'ta yapılan genel seçimi kaybeden 6'lı masadaki İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Son olarak İYİ Parti Elazığ il başkanlığı görevini yürüten Servet Gürgözeler ve merkez ilçe başkanlığı görevini yürüten Aygün Akgül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte topluca istifa etti.

İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda: 'İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur.' İfadelerine yer verildi.

İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...

Akabinde İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve divanı oluşturan 23 yardımcısı görevlerinden istifa etti. Aynı kapsamda yönetimde görevli 57 kişi de istifasını verdi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne destek olduğunu dile getiriyordu. Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetiminin '81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz' açıklamaları parti içerisinde görüş ayrılıklarına neden oldu.

İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...

Ayrıca İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam da Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...

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İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...
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