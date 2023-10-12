İstanbullular dikkat: 21 ilçede büyük elektrik kesintisi

İstanbul'da, bugün (12 Ekim 2023 Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.İstanbul'un belirli bölgelerinde bakım çalışması, şube bağlantısı ve bakım sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği de gözetilerek elektrik kesintisi yapılacak.İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler...NO: 35095231İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, ORKUN, SABAH, TÜRKBEYİ, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YERDEMİR, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35095235İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKTAŞ, BENLİ, FATİH, KORUCU, NURŞEN, ORMAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah FATİH sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35098896İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35094929İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2312. sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099004İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 478., 479. sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35094770İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 12/10/2023 00:00:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35094769İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 12/10/2023 00:00:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35098907İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099458İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ATAYURT, GÜLİSTAN, HAT ÜSTÜ, LEYLAK, SÖZER, TEPE, VALİ KONAĞI, ÖZER, İSMAİL CEM sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099461İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, KARAAĞAÇ, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, ÇINAR sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/10/2023 12:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099393İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, MARTI, MURATDERE, PALA, ÇANKAYA, ÇELİK, İLERİ sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099019İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, MEHTAP sk bölgelerinde 12/10/2023 12:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099024İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk bölgelerinde 12/10/2023 12:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35095048İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL, BALTACI ÇIKMAZI, LAPACI ÇIKMAZI, MAÇ, TEL sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35092332İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET sk / CİHANGİR mah SAĞIROĞLU sk / GÜMÜŞSUYU mah SIRASELVİLER sk / KAMER HATUN mah MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099000İSTANBUL SİLİVRİ ilce -AKÖREN mah sk bölgelerinde 12/10/2023 01:40:00 - 12/10/2023 06:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35098998İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah İSTANBUL sk bölgelerinde 12/10/2023 01:40:00 - 12/10/2023 05:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099357İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, DAMLA, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, RUŞEN, SAĞLAM, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, ZEREN, ÇARDAK, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35093502İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 555., 562., 564., BARBAROS sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35098999İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 174., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099011İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 855. ÇIKMAZ, KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah GÜLSER, KIRIM, KÖYİÇİ sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099014İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FÜZE sk / ORUÇREİS mah 622., 626. sk / TURGUT REİS mah 461., 462., ANADOLU, CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 12/10/2023 11:00:00 - 12/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35093569İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1953., 1968., 1973., UFUK sk / YEŞİLKENT mah 1866., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35092375İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35093143İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-151, G-613, G-618, G-919 sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099026İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35095190İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 12/10/2023 01:00:00 - 12/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35094898İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, HİDAYET, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35093605İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk bölgelerinde 12/10/2023 09:30:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35092286İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, SOFULAR sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35083324İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35098903İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, SAMSUN sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099260İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TALATPAŞA, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35095434İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah HALKALI sk bölgelerinde 12/10/2023 00:01:00 - 12/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35095389İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 12/10/2023 00:01:00 - 12/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099402İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KARADUT sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099401İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KAZIM KARABEKİR, 3.MENEKŞE, 4.GÜL, MUAMMER AKSOY, SAZLI, SEYMEN, YILDIRAY, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35095263İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah BENJAMİN, FIRAT., GÖKTÜRK, KİLYOS., TARAKÇI sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099287İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah MONDROS, REŞAT sk / YOLÇATI mah MONDROS sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099194İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099188İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, DERMAN, DEVRAN, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, YAVER, ZÜBEYDE HANIM, ÇAĞLA, ŞİMŞEK sk / İSMETPAŞA mah HAZAN sk bölgelerinde 12/10/2023 09:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35099305İSTANBUL SİLİVRİ ilce - YENİ mah EROL sk bölgelerinde 12/10/2023 13:00:00 - 12/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35081053İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, KÜÇÜK BAHÇE sk / MEŞRUTİYET mah DERE, EBE KIZI, EBE KIZI ÇIKMAZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU sk bölgelerinde 12/10/2023 00:00:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35082304İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 313. sk bölgelerinde 12/10/2023 00:05:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35082302İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 12/10/2023 00:05:00 - 12/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35093585İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2042., 2239. sk / UĞUR MUMCU mah 2237., 2238., 2239., 2256., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., G, H sk bölgelerinde 12/10/2023 10:00:00 - 12/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35098584İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 106. sk / GÖKALP mah 239., 247., 249., 250., 253., 255., 256., 258., 259., 31/6., 31/7., 36., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/10., 39/2., 39/3., 39/4., 39/7., 39/8., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 42/4., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/4., 44/5., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 47., 48., 48/4., 49., 49/1., 49/2., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. BULVAR, 58/3., 58/4., 58/5., HASAN SEVİM, MEKTEP ÖNÜ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / SEYİTNİZAM mah G/5. sk / TELSİZ mah DURSUN KILIÇ sk / YENİDOĞAN mah 239., 240., 241., 242., 41/1., 41/1A, 41/4., 41/5., 42/1., 42/3., 42/5., 42/6., 44., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., 58. BULVAR, 58/2., 58/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 12/10/2023 01:00:00 - 12/10/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.