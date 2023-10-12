İstanbul'da voleybol antrenörü 2 öğrencisini taciz etti! Tutuklandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde voleybol antrenörünün taciz girişimi gündeme geldi...Voleybol antrenörü U.T., 1 yıl önce kursa kaydolan iki kız çocuğuna yakın davranmaya başlayarak iki kızı aracı ile evine bırakmak istedi.Bu sırada yaşı küçük kızlardan birini yolda indirdikten sonra U.T.’nin diğer öğrenceye yönelik cinsel istismarda bulundu.Tacize uğradığını iddia eden kız, U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda aldı.Yapılan görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi?" dediği ortaya çıktı.U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim." ifadelerine yer verdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili şüpheli U.T., yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan U.T., emniyetteki işlemlerin ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edildi.Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.