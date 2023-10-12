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İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!

İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar, altıncı günü geride bıraktı. İsrail ordusu, günlerdir Filistinli sivillere ölüm yağdırdı. Çatışmalarda yaralanan İsrailliler ise hastaneye kaldırıldı. Algı operasyonuna başlayan İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman da soluğu hastanede aldı. Ancak vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. “Ülkeyi mahvettiniz” sözleri üzerine hastaneden apar topar kaçtı!

İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!
Ekleme: 12.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!
Dünya nefesini tuttu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara kilitlendi.

İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!

7 Ekim sabahı başlayan çatışmaların ardı arkası kesilmedi. İsrail, 6 gün boyunca sivillere bomba yağdırmaya devam etti. Binlerce çocuk ve kadın, saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!

Çatışmalarda, İsrail de büyük kayıplar verdi. Yaşanan dramdan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tutan halk, hükümete tepki gösterdi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Aksa tufanı operasyonlarında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak hastane personeli ve yaralıların yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılaşınca ne yapacağını bilemedi. Silman'a hastaneden kovan bir yaralı yakını 'Siz sorumlusunuz. Evine git. Bu insanları rahatsız ediyorsunuz' diye seslendi.

İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!

Hastaneye gelen yüzlerce yaralıyı tedavi eden doktorlardan biri de 'Bu ülkeyi mahvettiniz' diyerek Bakan Idit Silman'a tepki gösterdi.

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