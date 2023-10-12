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İsrail yalanları bir bir ortaya çıkıyor! 'Hamas tarafından kaçırıldı' denilmişti! Annesi gerçeği Alman basınına anlattı...

İsrail'in, Gazze'ye başlattığı soykırım ablukası, medyada da yalan bombardımanıyla sürüyor. Batı medyası göz göre göre yalan haberler servis ederken, aynı kirli dezenformasyon süreci eş zamanlı olarak sosyal medyada da sürüyor. İşte 'gerçek' diye servis edilen yalanların gerçek arka planı...

Ekleme: 12.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
İsrail yalanları bir bir ortaya çıkıyor! 'Hamas tarafından kaçırıldı' denilmişti! Annesi gerçeği Alman basınına anlattı...
Gazze ablukasının hemen öncesinde servis edilen görüntülerde, pikap içerisinde hastaneye yetiştirilmeye çalışılan İsrailli kadına Filistinlilerin tecavüz ettiği iddiası, kadının annesi tarafından yalanlandı.

Videodaki kadının lman Shani Louk adlı olduğu annesi tarafından açıklandı. Kızının sağ olduğunu söyleyen anne, herhangi bir tecavüz girişimi olmadığı gibi, evladının hastaneye götürüldüğünü Bild Gazetesi'ne anlattı.

SURİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLER KULLANILIYOR

Sosyal medya hesaplarından yayılan, 'Hamas direnişçileri İsrailli çocukları böyle infaz etti' başlıklı haberin de büyük bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Söz konusu haberde yer alan görsellerin 7 yıl önce Suriye'de çekildiği tespit edildi

İsrail yalanları bir bir ortaya çıkıyor! 'Hamas tarafından kaçırıldı' denilmişti! Annesi gerçeği Alman basınına anlattı...

Bir İsrail TV kanalında öne sürülen ve sosyal medyada propaganda amaçlı kullanılan, 'Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti' iddiası da gerçek dışı çıktı.

Anadolu Ajansı'na konuşan İsrailli yetkililer, ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıt olmadığını söyledi.

İsrail yalanları bir bir ortaya çıkıyor! 'Hamas tarafından kaçırıldı' denilmişti! Annesi gerçeği Alman basınına anlattı...

ESKİ GÖRÜNTÜLER YENİ GİBİ SERVİS EDİLİYOR

Yine bazı provokatif sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler' iddiasının da yalan olduğu anlaşıldı. Gönderide paylaşılan videodaki görsellerin, operasyondan 3 gün öncesine ait olduğu ve Tel Aviv'de bir konserde çekildiği belirlendi.

BATI MEDYASININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ YİNE DEVREDE

Öte yandan uluslararası medyanın çatışma bölgesinde sivil ölümlerine ilişkin çifte standardı da yine ortaya çıktı. BBC News World sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler tepki çekti. İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeliler için 'Öldü' diyen BBC News, karşı saldırıda yaşamını yitiren İsrailliler içinse 'Öldürüldü' ifadesini kullandı. News Ottawa da benzer ifadeler kullandı.
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