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İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. 6 gündür ayrım gözetmeksizin gece gündüz bombaların yağdırıldığı Gazze'de su yok elektrik yok. Bölgeden korkunç fotoğraflar gelirken İsrail'den yeni açıklamalar geldi. Kara harekatı olacak mı?

İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
Ekleme: 12.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
İsrail ve Filistin arasında başlayan operasyonlar 6'ıncı gününde devam ediyor...

Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

Yaşanan olaylarda onlarca vatandaş can verdi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaş her geçen gün kızışıyor.

Gazze'de yakıt bitti

İki taraf arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, dün Gazze'ye elektrik sağlayan tek santralin de yakıtı bitti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

Filistin'de 1200 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, 5 bini aşkın kişinin ise yaralı olduğunu duyurdu.

"Acil durum hükümeti" kuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lider Benny Gantz, "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaştı.

Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Kara operasyonuna henüz karar vermedik"

Öte yandan İsrail gece gündüz bombaladığı Gazze'ye kara harekatı başlatacak mı?' sorusu günlerdir gündemden düşmezken konuya ilişkin açıklama geldi.

İsrail ordu sözcüsü "Kara operasyonu için hazırlanıyoruz. Kara harekatı için henüz karar verilmedi." dedi.
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