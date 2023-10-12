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'Hışırtı' şikayetiyle doktora gitti kulağından örümcek çıktı

Manisa'da 72 yaşındaki bir kadın kulağından gelen ses üzerine özel bir hastaneye başvurdu. Doktorun incelemesi üzerine yaşlı kadının kulağında örümcek tespit edildi. Canlı olduğu belirlenen örümcek, operasyonla çıkartıldı daha sonra ise doğal ortamına salındı.

Ekleme: 12.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
'Hışırtı' şikayetiyle doktora gitti kulağından örümcek çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kulağındaki hışırtı şikayetiyle hastaneye giden kadının kulağında yuva yapmış canlı bir örümcek bulundu. Örümcek, kulaktan canlı bir şekilde çıkarıldı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık (72), kulağındaki hışırtı şikayetiyle, Salihli'deki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu. KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından muayene edilen 72 yaşındaki Fatma Arık'ın kulağında yuva yapmış canlı bir örümcek tespit edildi. Gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayan Arık'ın kulağındaki örümcek, Op. Dr. Türkyılmaz tarafından canlı bir şekilde çıkarıldı.

'Hışırtı' şikayetiyle doktora gitti kulağından örümcek çıktı

Örümcek kulaktan canlı çıkarıldı
Kulağındaki hışırtı şikayetiyle hastaneye gelen hastanın kulağını kamera ile muayene ettiklerinde, kulağın içindeki canlı örümceği görünce şok yaşadıklarını anlatan KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz, “Kulağa yuva yapan örümceği canlı bir şekilde çıkardık” dedi. Daha önce buna benzer vakalarla karşılaştığını belirten Op. Dr. Türkyılmaz, ancak ilk kez kulak içinde canlı bir örümcekle karşılaştıklarını söyledi. Op. Dr. Türkyılmaz, kulaktan çıkarılan örümceğin ise yeniden doğal ortama salındığını sözlerine ekledi.

“Örümcek kulağıma yuva yapmış”
Hayatının şokunu kulağında canlı bir örümcek olduğunu duyunca yaşadığını anlatan Fatma Arık ise, “Kulağıma örümcek nasıl girdi bende bilmiyorum. Kulağımdaki hışırtının nedeni, kulağıma yuva yapan örümcekmiş. Örümcek, KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından kulağımdan çıkarılınca hışırtı sesinden kurtuldum” diye konuştu.

'Hışırtı' şikayetiyle doktora gitti kulağından örümcek çıktı
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