Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider

İşgalci İsrail 'Teröristlerle mücadele ediyoruz' diyerek Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sanatçılardan da İsrail yönetimine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail'in katliam saldırılarına yönelik dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail yönetimine yönelik tepkisini gösterenlerden oldu.Say, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam saldırıları sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun siyasetinin dünyada yeri olmadığını vurgulayan Say, 'Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset 'ölüm kültürü' vahşetini yaratandır' dedi.Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasındaki açıklamalarına ve tutumuna da destek oldu. Say sosyal medya hesabından, 'İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi' ifadelerini kullandı.