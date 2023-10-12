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Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider

İsrail’in Gazze’deki Filistinli sivillere yönelik katliam saldırıları sonrasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İsrail yönetimine tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun siyasetinin dünyada yeri olmadığını vurgulayan Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumuna ise destek verdi. Say, “Tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi” dedi.

Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
Ekleme: 12.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
İşgalci İsrail 'Teröristlerle mücadele ediyoruz' diyerek Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sanatçılardan da İsrail yönetimine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail'in katliam saldırılarına yönelik dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail yönetimine yönelik tepkisini gösterenlerden oldu.

'NETANYAHU SİYASETİNİN BU DÜNYADA YERİ OLMAMALI'

Say, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam saldırıları sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun siyasetinin dünyada yeri olmadığını vurgulayan Say, 'Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset 'ölüm kültürü' vahşetini yaratandır' dedi.

Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider

'ERDOĞAN ŞU ANA KADAR BARIŞ İÇİN DÜNYA ÜZERİ EN İYİ, EN DOĞRU AÇIKLAMALARI YAPAN LİDER'

Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasındaki açıklamalarına ve tutumuna da destek oldu. Say sosyal medya hesabından, 'İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi' ifadelerini kullandı.

Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
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