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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası

CHP'de kavga bitmek bilmedi. İstanbul'da hafta sonu yapılan kongre ise tartışmanın fitilini ateşledi. İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı sözlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tarafından ayakta alkışlanması parti içindeki krizi gözler önüne serdi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde hafta sonu yaşanan gerilime değindi. "Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir" dedi!

Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası
Ekleme: 12.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya sayılı günler kala gerilim gittikçe tırmandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası

EKREM İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul Kongresi'nde ise köprüler yakıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu'na açık açık savaş açtı.

Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası

CHP'lilerin İBB'ye girmek için İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayan Canpolat, kürsüyü yumrukladı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları tarafından ayakta alkışlandı.

PARTİDEKİ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN KANITI!

İşte kongrede yaşanan bu gerilim, CHP içindeki değişimciler ile Kemalciler arasındaki bölünmüşlüğü bir kez daha kanıtladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası

AKREP BİLE YAPMAZ DEDİ... DEVAM ETTİ...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan bu durumu 'Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını' diyerek yorumladı. Bugünkü köşe yazısında, CHP içindeki koltuk savaşlarını değerlendiren Saymaz, Cemal Canpolat'ın sözlerinin Ekrem İmamoğlu'na karşı bir ihbar niteliğinde olduğunu vurguladı.

'İMAMOĞLU'NU İTİBARSIZLAŞTIRMA PLANI'

'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı' olarak bilinen Cemal Canpolat'ın bu sözlerle hem yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını önlemeye çalıştığını hem de 81 ilde aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti'ye kurşun attığını kaleme aldı. Canpolat için 'İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için bundan fazlası yapılamazdı' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası

İsmail Saymaz, kongrede yaşanan tartışmalar hakkında çok tartışılacak bir iddia daha ortaya attı. 'CHP'nin İstanbul Kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir.

Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine paylaşımlar yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Yazısını şöyle sonlandırdı: İmamoğlu, CHP'lilere karşı mücadele edecek. Çünkü CHP'liler parti içindeki itibarını koruyabilmek için Türkiye'deki iktidar olmaktan bile vazgeçerler.

Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası




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