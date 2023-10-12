Dünya bu çığlığa sessiz: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda bina yıkıldı.Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı. 4 sağlık çalışanını katletti.10.34: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 1203'e yükseldi.09.00: İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.09.00: İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı bin 300'e ulaştı.07.11: BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti.06.11: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.04.30: Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.03.26: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'acil durum hükümeti' kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.02.55: İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.01.38: Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren 'İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu' belirtti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, acil durum hükümeti kurma konusunda anlaştı.Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail Sağlık Bakanlığının, devam eden çatışmalarda yaralanan ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinlilerin infaz edilmesinden endişe duyduğu ve bu konuda hastane yönetimlerini ve güvenlik görevlilerini uyardığı aktarıldı.Haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, çatışmalarda yaralanan İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü belirtildi.Gazze sınırından İsrail'e sızmaya çalışan 3 Filistinli direnişçi öldürüldüİsrail basınındaki haberlere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşimi Zikim'e sızan Filistinli silahlı kişilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.Times of Israel ve Kanal 12'nin aktardığına göre, çatışmalarda 3 Filistinli direnişçi öldürüldü.Öte yandan İsrailli yerel yetkililerin, Gazze'ye sıfır noktadaki Zikim ve Karmia'da henüz tahliye edilmemiş İsraillilerden sığınaklarda kalmalarını istediği aktarıldı.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, 'dış dünyadan tamamen izole etmek' amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti.Cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.