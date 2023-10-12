Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde! Eylem bin 501'inci güne ulaştı

Terör örgütü PKK, yüzlerce anne ve babayı evladından ayırdı.Örgütün siyasi ayağı olan HDP, bugüne kadar çok sayıda gencin beynini yıkayarak dağa kaçırılmasına neden oldu.Bunun üzerine aileler, çocukları için harekete geçti.Böylelikle 3 Eylül 2019 tarihinde, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti başladı.Farklı kentlerden bölgeye gelen ailelerin oturma eylemi bugün bin 501'inci güne ulaştı.Bu zamana kadar 46 aile evladına sesini duyurdu ve kavuşma yaşandı. Bugün de bir araya gelen aileler eylemlerini sürdürdü.Evladı Mahmut'un HDP tarafında kaçırıldığını ileri süren Bedriye Uslu, oğluna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.Her sabah oğlu Mahmut için çadırın yolunu tuttuğunu belirten Uslu, “Oğlum Mahmut için yaz kış demeden her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Allah, hakkımızı HDP'ye bırakmasın. Bizi bu hale getirdiler. 13 yıldır ne yaptığımı bilmiyorum, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Mahmutum, eğer beni görüp duyuyorsan bak şeker tansiyon hastası oldum gel devletimize, askerimize teslim ol.' dedi.