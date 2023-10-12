Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mehmetçik ve Filistin için dua çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör örgütlerine karşı Türk güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçikler ve Filistin'de katledilen masumlar için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini duyurdu.Vatandaşları camilere davet eden Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Mazlumlara dua, Filistin'e vefa. 13 Ekim Cuma (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükûnu için dualar edilecek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapılacaktır. Aziz milletimizi yarın sabah namazı buluşmasına ve yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.'