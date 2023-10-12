DEAŞ üyesi 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle MÜcadele Şube Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduklarıyönünde haklarında bilgiler bulunan 9 Irak uyruklu ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 11 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.TEM ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı düzenledikleri operasyon sonucunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste bulunmayan 1 Irak uyruklu kişinin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam etttiği öğrenildi.Yakalanan 10 kişinin yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.