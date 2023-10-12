DEAŞ üyesi 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 11 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından yabancı uyruklu şahısların Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle MÜcadele Şube Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları
yönünde haklarında bilgiler bulunan 9 Irak uyruklu ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 11 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.
TEM EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ
TEM ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı düzenledikleri operasyon sonucunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste bulunmayan 1 Irak uyruklu kişinin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam etttiği öğrenildi.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLECEK
Yakalanan 10 kişinin yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.