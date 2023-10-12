Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda görüştü

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan olaylarda tansiyon yükseliyor...Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sızma harekatı ve füze saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.Öte yandan Türkiye sivil kayıpların önüne geçebilmek adına diplomasi trafiği sürdürüyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği hakim.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İsrailli rehineler için Hamas ile müzakere yürütülüyordu.Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yeni görüşme daha gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüşmesinde, İsrail-Filistin geriliminin sonlandırılmasının, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.