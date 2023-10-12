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Cihat Yaycı ABD’nin asıl planını anlattı: ABD uçak gemisi sadece Gazze için mi geldi?

ABD uçak gemisinin İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gelmesini değerlendiren Cihat Yaycı, "Uçak gemisinin bulunması Türkiye'nin hava harekatlarına karşı bir engel bir tehdit oluşturur mu işte mesele budur" dedi.

Cihat Yaycı ABD’nin asıl planını anlattı: ABD uçak gemisi sadece Gazze için mi geldi?
Ekleme: 12.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Cihat Yaycı ABD’nin asıl planını anlattı: ABD uçak gemisi sadece Gazze için mi geldi?
Dünyanın gündeminde Hamas-İsrail savaşı var.

Bölgede süren şiddetli çatışmalar, büyük bir savaşın habercisi olarak değerlendiriliyor.

ABD, İsrail'e bu durumda desteğini açıklarken bölgeye uçak gemilerini gönderdi.

Aynı zamanda Türkiye de son dönemde Ankara'da yaşanan hain saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki PKK terör yuvalarına hava operasyonlarına ağırlık veriyor.

Bu kapsamda Türker Akıncı'ya konuk olan Cihat Yaycı, değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir soruyu tartışmaya açan Yaycı, ABD savaş gemisinin tek amacının Gazze'deki İsrail operasyonu olmadığını dile getirdi.

Cihat Yaycı ABD’nin asıl planını anlattı: ABD uçak gemisi sadece Gazze için mi geldi?

"ABD uçak gemisi sadece Gazze için mi geldi"

Yaycı, şöyle konuştu:

Şimdi Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi görev grubu geldi. Peki bu sadece Filistin için mi geliyor? Türkiye Suriye'de hava harekatları yapıyor. ABD buna karşı çıktı. Rusya da aslında hiç benimsemiyor da... ABD ayrıca YPG/PKK'ya da destek olacağını gösterdi. Şimdi o zaman Türkiye'nin başı olan Cumhurbaşkanı, hava harekatlarının devam edeceğine yönelik bir açıklama yaptı.

O zaman bu bölgede uçak gemisinin bulunması Türkiye'nin hava harekatlarına karşı bir engel bir tehdit oluşturur mu işte mesele budur. Türkiye'yi nasıl etkiler ona bakmak lazım.

Yaycı'nın bu tespiti büyük ses getirirken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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