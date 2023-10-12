CHP’de yeni skandal! İlçe Başkan Yardımcısı uyuşturucu ile yakalandı!

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Yunus ekipleri, devriye görevinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Otomobilde bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı.Selenay Mutluer ile arkadaşının üzerinde 2,76 gram esrar ele geçirildiği vurgulandı. Uyuşturucuya el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.