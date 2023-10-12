CHP’de yeni skandal! İlçe Başkan Yardımcısı uyuşturucu ile yakalandı!
Ankara’da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer’in üzerinden 2,76 gram esrar çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Yunus ekipleri, devriye görevinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Otomobilde bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı.
SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Selenay Mutluer ile arkadaşının üzerinde 2,76 gram esrar ele geçirildiği vurgulandı. Uyuşturucuya el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.