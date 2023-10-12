Can Atalay’ın hak ihlali başvurusu başka bir gün görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu bugün Genel Kurul’da görüşecekti. Son dakika bilgisine göre; bir üyenin oturum açılmadan yaptığı başvuru üzerine müzakere başka bir güne ertelendi.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye ve yargılamanın durması istemiyle yaptığı başvuruyu bugün Genel Kurul'da görüşecekti.Ancak son dakika gelişmesiyle; Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 54. Madde gereği; üyelerden birinin müzakere başlamadan önce, işi yeterli derecede inceleyemediğini belirtmesi medeniyle müzakerenin başka bir güne bırakıldığı öğrenildi.TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, 'milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay, 'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.Süreç devam ederken, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.