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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Filistin arasında yaşanan krize ilişkin attığı adımlar dünyanın gündeminde... Türkiye'nin çatışmaya arabuluculuk yapmak için harekete geçtiğini yazan gazeteler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözlerine de dikkat çekti. Scholz, Başkan Erdoğan ile bugün bir görüşme yapacağını belirtirken 'Erdoğan'ın gerilimi azaltmada rol oynayabileceğini' vurguladı.

Ekleme: 12.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan uluslararası arenada arabulucu rolü ile bir kez daha gündemde! Türkiye'nin esirlerin bırakılması için müzakerelere başladığını hatırlatan uluslararası basın bu krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın aktif rol oynayabileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Öte yandan Türkiye'nin Hamas'ın elindeki sivil rehineler için müzakereler yürüttüğü öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Bu gelişmeler ve Başkan Erdoğan'ın attığı adımlar tüm dünyanın gündeminde. Türkiye'nin rehinelerin bırakılması için müzakerelerde bulunduğunu yazan Reuters, talimatı Başkan Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

Haberde, Ankara'nın İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yapmak için görüşmelerini sürdürdüğü de belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'

The Guardian'da yer alan haberde ise, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamalarına ye verildi. Scholz'un gün içinde Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirttiği aktarılan haberde, Başkan Erdoğan'ın gerilimi azaltmada aktif rol oynayabileceği ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN'

Yunan Kathimerini ise, Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara dikkat çekti. İsrail'in Gazze'de su ve elektriği kesmesini 'savaş değil katliam' olarak değerlendirdiğini yazan gazete, Başkan Erdoğan'ın 'İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür' sözlerini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' sözlerini hatırlatan gazete, Türkiye'nin bölgedeki krizin çözülmesinde öncü rol oynayacağını belirtti.

Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalayan İsrail'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan edilerek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır.' dedi. Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'i istenmeyen yere koyacağını belirterek, 'Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancal örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.' demişti.


Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'
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