Bakan Mehmet Şimşek'ten faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.Bakan Mehmet Şimşek pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi.Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Bakan Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.TL'nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin 'çekici' göründüğünü de belirten Bakan Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.Şimşek geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi.