Aman dikkat! İstanbul'da o ilçelerde saatlerce su akmayacak

stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan resmi duyuru ile bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. Kesinti için belirtilen saatler de vatandaşlara duyuruldu. Bu beklenen su kesintisi, birçok ilçede uzun süreli susuzluğa yol açacak. Peki İSKİ İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından belirlenen planlı su kesintisi programı, İstanbul'un tarih boyunca su kaynaklarıyla ünlü bir şehir olmasına rağmen son yıllarda artan su kesintileriyle halkı derinden etkileyen bir sorun haline gelmiştir. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden, her iki İstanbul yakasında da yapılacak su kesintilerinin tarihleri ve saatleri yayınlanmaktadır. Peki İSKİ İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi, içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanmaktadır. Kesintinin başlama tarihi 12 Ekim 2023'dür, ve çalışmanın tahmini olarak aynı gün saat 13:00 civarında tamamlanması öngörülmektedir.Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Hisarı, Göksu, Göztepe, Kanlıca, Yeni Mahalle ve Çubuklu mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise içme suyu hatlarında meydana gelen 700 mm çaplı ana isale hattı arızasından kaynaklanmaktadır. Kesintinin başlama tarihi 12 Ekim 2023'tür ve çalışmanın tahmini olarak aynı gün saat 17:00 civarında tamamlanması öngörülmektedir.