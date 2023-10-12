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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına, bölgeyi kuşatmasına tepki gösteren Ömer Çelik, "Gazze'de insanlar susuz bırakılıyor. Gazze kuşatması hukuka aykırı." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, "Bölgede çözüm bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı
Ekleme: 12.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI'

'Bölgede çözüm bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Her iki taraftan sivillerin öldüğü görüntü üzüntü verici. Sivillerin bombalanması durdurulmalı. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı desteklenmeli. Gazze halkının suçlu ilan edilmesi ilkel bir yaklaşımdır.

'SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ'

Gazze'de insanlar susuz bırakılıyor. Gazze kuşatması hukuka aykırı. Sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Şu anda barış mesajı verilmeli.Gazze'nin topyekun bombalanmasında bir devlet aklı yok.

'ORAYA UÇAK GEMİLERİ GÖNDERİLEREK NE ELDE EDİLECEK?'

Refah sınır kapısının bombalanması da insanları topyekun mezara gömmek anlamına gelir. Ayrıca ikide bir bakanlar açıklama yapıyor, Gazze'ye tam kuşatma yapılacak diye. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Saldıranlarla mücadele edersiniz. Olay olur olmaz İsrail başbakanı tarafından haritaları değiştireceğiz açıklaması yapılmış bu şekildeki hedef yanlıştır. Burada egemen devlet olarak herkes kendisine saldırana karşılık verir. On yıllardır çözümsüz kalmış, nesillerin yok olduğu süreçte bir günde ortaya çıkan bir mesele değildir bu. Haritayı değiştirmekten bahsetmek şu anda yapılacak en basiretsiz eylemdir. BM üyesi devlet kendisine saldırı yapıldığında hukuk içinde savunma hakkına sahiptir.

Ancak orantılı şekilde olmalıdır. Bütün Filistin halkına dönük, sivillerin hayatını kaybetmesine dönük şiddete dönüşürse bu söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yol haritasına herkesin destek vermesi gerekir. Adil barışın hayata geçirilmesi, 67 sınırlarında Filistin devletinin hayata geçirilmesi çözümü sağlayacaktır. ABD oraya uçak gemileri göndererek ne elde edecek.'


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