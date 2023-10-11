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Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'lı mevkidaşı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser ile biraraya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Teknoloji ve deniz taşımacılığı konusunda iş birliği yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bakan Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser ise iş birliği yapmak için hazır olduklarını söyleyerek "Suudi Arabistan'da Türk firmalarının başarılı olması bizi sevindiriyor" dedi.

Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
Ekleme: 11.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknoloji alanında Suudi Arabistan ile iş birliği yapabileceklerini belirterek, 'Deniz taşımacılığı konusunda da iş birliği yapabiliriz. Ortak çalışma gruplarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başlamış durumda' dedi.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser da ulaştırma alanında yürütülen projelere 1,6 trilyon riyal bütçe ayırdıklarını, bunun yurt dışındaki özel sektör yatırımcılarını da kapsadığını belirterek, 'Projelerimiz özellikle inşaat ve teknoloji alanındaki diğer firmalara da olanaklar sağlıyor. Suudi Arabistan'da Türk firmalarının başarılı olması bizi sevindiriyor. Riyad bölgesinde yeni bir havalimanı kurulması ve Cidde havalimanının genişletilmesi söz konusu' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbaşa yapılan görüşmelerin ardından Bakan Uraloğlu, kabulde iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, 'Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmamız her iki ülke için de faydalı olacaktır. Bunun için mutlaka ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz lazım. Bu yollar sadece ulaşıma değil aynı zamanda kalkınma ve güvenliğe de katkı sağlamaktadır' dedi.

Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu

Bakanlığın uzun vadede 2053, kısa vadede ise 2028 hedefleri olduğuna işaret eden Uraloğlu, 'Asya ve Avrupa arasındaki 700 milyar doları aşan ticaretten pay almayı istiyoruz. Demiryolu yatırımlarımızı arttırarak 7 kat daha fazla yük taşımak istiyoruz. 14 bin kilometre olan demiryolumuzu 28 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken de çevreci yaklaşımları ortaya koyuyoruz.

Özellikle demiryollarında elektrikli trenlerin işletilmesine önem veriyoruz. 2053 yılına kadar 13 olan lojistik merkezimizi 26'ya çıkarmayı planlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 2002'den bu yana ulaştırma alanında 194 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı tren ve Kanal İstanbul gibi büyük projelerin de devam ettiğini söyledi.

DENİZ ADAMLARININ SERTİFİKALARININ KARŞILIKLI TANINMASI FAYDALI OLACAKTIR

Türkiye'nin teknoloji alanında imkanlarının geliştiğinin altını çizen Uraloğlu, 'Teknoloji alanında Suudi Arabistan ile iş birliği yapabiliriz. Kara taşımacılığı konusunda biz de çok istekliyiz. Bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Bunu hayata geçirdiğimizde vizeler konusunda karşılıklı görüşmemiz faydalı olacaktır.' dedi.

Uraloğlu, havacılık alanında Suudi Arabistan'ın ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, 'Karşılıklı görüştüğümüz mutabakat zaptını hızlıca imzalamak isteriz. Deniz taşımacılığı konusunda da iş birliği yapabiliriz. Posta hizmetleri konusunda da iş birliği yapabiliriz. Ortak çalışma gruplarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başlamış durumda. Deniz adamlarının sertifikalarının karşılıklı tanınması konusu da faydalı olacaktır. Kalkınma Yolu'nu ve ulaşma dair diğer konuları istişare ettik' diye konuştu.

ALJASSER: SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRK FİRMALARININ BAŞARILI OLMASI BİZİ SEVİNDİRİYOR

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser, görüşmelerin iki ülkeye de yararlı olacağını belirterek, iş birliği yapmak için hazır olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu gerçekleştirmek üzere ciddi adımlar atmaya devam ettiklerine dikkati çeken Aljasser, '2030 vizyonu çerçevesindeki çalışmalar sadece Suudi Arabistan'a değil diğer ülkelere de faydalı olacaktır. 2030 vizyonu çerçevesinde hac ve umre konularında da çalışmalar devam etmektedir. Vizyon çerçevesinde Suudi Arabistan'ı lojistik merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.' dedi.

Aljasser, ulaştırma alanında yürütülen projelere 1,6 trilyon riyal bütçe ayırdıklarını belirterek, bunun yurt dışındaki özel sektör yatırımcılarını da kapsadığını anlattı. Söz konusu yatırımların ortaklıklar için büyük fırsat sunduğuna işaret eden Aljasser, 'Projelerimiz özellikle inşaat ve teknoloji alanındaki diğer firmalara da olanaklar sağlıyor.

Bu sektörlerde de Türkiye'nin bir nasibinin olmasını istiyoruz. Suudi Arabistan'da Türk firmalarının başarılı olması bizi sevindiriyor. Riyad bölgesinde yeni bir havalimanı kurulması ve Cidde havalimanının genişletilmesi söz konusu.' ifadelerini kullandı.
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