Şişli'de kaldırım çöktü, kadın içine düştü!

Olay saat 12.15 sıralarında Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü.Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ediyor.