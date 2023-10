Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, dün öğrencilerle buluşmasında İsrail-Filistin savaşına ilişkin yorumda bulundu. İnce, “Tayyip Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum” dedi.

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...



5 gündür tüm şiddetiyle devam eden savaşta yüzlerce can kaybı verildi.



Her iki tarafın da sert müdahaleleri, sivilleri etkiledi.



Bu süreçte gerilim giderek tırmanırken dünya liderleri de konuya ilişkin yorumlarda bulundu.



Türkiye'de de gündem İsrail-Filistin



Ardından Türkiye'de yakından takip edilen savaş, partilerin grup toplantılarında dahi gündem oldu.



Konuya ilişkin bir açıklama da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.



İnce dün Ankara’da öğrencilerle buluştu.



"Kılıçdaroğlu’nun açıkça tavır koymasını doğru bulmuyorum"



Burada İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soruya yanıt veren İnce, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum." dedi.



İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayların ilk gününde açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:



İlk kıble Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.