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Beyaz Gazete
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MHP'den tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye çok sert tepki: Kılıçdaroğlu milliyetçi değil, zilletçidir

Milliyetçi Hareket Partisi'nden tezkereye hayır oyu vereceğini açıklayan CHP'ye çok sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik iddiası, keşişin Müslümanlık taslaması kadar saçmadır. Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu'na sürtseler, bir zerresi bile bulaşmaz. Kılıçdaroğlu milliyetçi değil, zilletçidir" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 11.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
MHP'den tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye çok sert tepki: Kılıçdaroğlu milliyetçi değil, zilletçidir
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde arkasına Kandil elebaşlarını alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu toplum vicdanını yaraladı.

MHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye tezkeresine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

CHP'nin, yakın geçmişte yurt dışına asker sevk edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bazı hükümet tezkerelerine 'evet' dediğini belirten Yalçın, "Ancak ne zaman CHP'nin başına FETÖ'nün kaset operasyonları sonrası tepeden inme Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiştir, CHP politikalarına yön veren nispi hassasiyetlerin yerini, akıl ve basiret fukaralığı almıştır. Kılıçdaroğlu iş başına geldikten sonra kendine bölücü kesimleri, ayrılıkçı oluşum ve partileri yol ve kader arkadaşı olarak seçmiştir. Her ne kadar Kılıçdaroğlu laf ebeliği ve mugalatalarla kendini avutsa da milletimiz hakikatin farkındadır" dedi.

'KADERDAŞI TERÖRİSTLERE KIYAMAMAKTADIR'
Türk askerinin Suriye'de bulunmasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlık duyduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, seçimlerde birlikte hareket ettiği, sözleri ve fiilleriyle destek verdiği bölücülerin Suriye'deki uzantılarının başına bir şey gelmesini istememektedir. Kılıçdaroğlu, kaderdaşı teröristlere kıyamamaktadır. Ne Türkiye'nin bekası, ne de güney sınırlarımızdan ülkeye ve milletimize yönelen terör tehdidi CHP'nin başındaki zatın umurundadır. Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin bölücü bir örgüt olmadığını ileri sürmüş ve bu kanlı örgütü açıkça müdafaa etmiş bir politik figürdür. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik iddiası ise keşişin Müslümanlık taslaması kadar saçmadır. Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu'na sürtseler, bir zerresi bile bulaşmaz. Kılıçdaroğlu milliyetçi değil, zilletçidir."
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