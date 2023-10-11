Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 11°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 14°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSAKARYA 12°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 11°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 6°C, 19°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 26°CAz bulutluMUĞLA 12°C, 27°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hatay kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA 22°C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY 18°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİVAS 4°C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 7°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıERZURUM 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluMARDİN 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı