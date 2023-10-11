Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa daha imza atarak sosyal medyanın diline düştü.10 Ekim 2015'te, Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlamanın yıl dönümü sebebiyle açıklama yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 3 kez arka arkaya '10 Aralık' dedi.Partililerin defalarca kez '10 Ekim' diye bağırmasına rağmen '10 Aralık' demeye devam eden Kılıçdaroğlu, 30 saniye boyunca da tepkilere anlam veremeyerek cümle kurmakta zorlandı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun '10 Ekim' diye bağıran partililere şaşkınlıkta baktığı anlar sosyal medyada da hızla yayıldı.Kılıçdaroğlu'nun 30 saniyelik gaf krizini tiye alan sosyal medya kullanıcıları, 'Gülsem mi ağlasam mı bilemedim', 'Altyazı seçeneği yok mu?', 'Bugün ayın kaçıydı benim de aklım karıştı' yorumlarıyla dikkat çekti.Daha önce de sayısız gafıyla gündeme oturan Kılıçdaroğlu, 'Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke' ve 'Mersin, Güneydoğu'nun incisi' demiş, İstiklal Marşı'nın ilk bölümünü ise 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak' şeklinde okuyarak şaşkınlık yaratmıştı.Öte yandan grup toplantısında bir başka skandala daha imza atan Kılıçdaroğlu, terörle mücadele açısından hayati öneme sahip olan Suriye-Irak tezkeresine yine 'hayır' diyeceklerini duyurdu.