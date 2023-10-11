  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı yeni gafla sosyal medyada gündem oldu. Konuşmasında 10 Ekim'de meydana gelen Ankara Tren Garı önünde patlama için 3 kez arka arkaya "10 Aralık" dedi. Partililerin uyarmasına rağmen 30 saniye boyunca aynı gafı tekrarlayıp durdu

Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi
Ekleme: 11.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa daha imza atarak sosyal medyanın diline düştü.

10 Ekim 2015'te, Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlamanın yıl dönümü sebebiyle açıklama yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 3 kez arka arkaya '10 Aralık' dedi.

Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi

Partililerin defalarca kez '10 Ekim' diye bağırmasına rağmen '10 Aralık' demeye devam eden Kılıçdaroğlu, 30 saniye boyunca da tepkilere anlam veremeyerek cümle kurmakta zorlandı.

'ALTYAZI SEÇENEĞİ YOK MU?'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun '10 Ekim' diye bağıran partililere şaşkınlıkta baktığı anlar sosyal medyada da hızla yayıldı.

Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi

Kılıçdaroğlu'nun 30 saniyelik gaf krizini tiye alan sosyal medya kullanıcıları, 'Gülsem mi ağlasam mı bilemedim', 'Altyazı seçeneği yok mu?', 'Bugün ayın kaçıydı benim de aklım karıştı' yorumlarıyla dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi

GAFLARININ SONU GELMİYOR

Daha önce de sayısız gafıyla gündeme oturan Kılıçdaroğlu, 'Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke' ve 'Mersin, Güneydoğu'nun incisi' demiş, İstiklal Marşı'nın ilk bölümünü ise 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak' şeklinde okuyarak şaşkınlık yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu 'gaf krizine' girdi! Partililer '10 Ekim' dedikçe, o '10 Aralık' dedi

TEZKERE SKANDALI

Öte yandan grup toplantısında bir başka skandala daha imza atan Kılıçdaroğlu, terörle mücadele açısından hayati öneme sahip olan Suriye-Irak tezkeresine yine 'hayır' diyeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!