İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Her gün ulaşımda aksama, bozuk asansörler ve yürüyen merdivenlerle gündeme gelen İBB yönetimindeki mega kentte, sürekli arıza yapan İETT arızları, şoförlerin yaptığı kazalar bardağı taşıran son damla oldu.Pendik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT otobüsü çarptı.Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir süre orta refüjde yürüdükten sonra caddeye indi.Tam o sırada caddede ilerleyen İETT otobüsü yayaya çarptı.Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.