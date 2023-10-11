İsrail katliam yapıyor! Fosfor bombası ile saldırı! Kaçmanın hiçbir yolu yok: İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar eritiyor...

İsrail, savaş suçu işliyor. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından sivil yerleşim yerlerini bombalayarak karşılık veren İsrail'in savaş uçakları beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcılar ile sivilleri hedef aldıİsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 5. gününe girerken, Tel Aviv yönetimi, 'tam taarruz' emri verdi.Hava saldırılarının öne çıktığı ve çok sayıda sivil yapının hedef alındığı İsrail'in saldırıları sonucu on binlerce kişi yerinden edildi.Yıkılan binalara yönelik arama kurtarma çalışmaları, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle sekteye uğrarken; Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, 'yıkılan evlerin çokluğundan ötürü ekiplerinin yetersiz kaldığını' duyurdu.İsrail ordusu, 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor.Tel Aviv yönetiminin 'tam abluka' emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kapattığı Gazze'de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini vurdu.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, devam eden saldırılara ilişkin 'tüm kısıtlamaları kaldırıp tam taarruza geçtiklerini' duyurdu.Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını bildirdi.Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 'İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor.' ifadesi yer aldı. Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.Beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcı, '1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi' kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alıyor. Bomba infilak ettiğinde beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılıyor. Fosfor maddesi oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alıyor, 800 derece sıcaklığa ulaşıyor.Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde de ciğerlerde yaralar hatta yanıklar oluşturuyor. Kişi ya boğularak ya da vücudunun içindeki yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Fosfor bombasının insan sağlığına olduğu kadar çevreye de zararları bulunuyor. Sebep olduğu yangınlar, ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor.