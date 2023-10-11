İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz.' ifadelerini kullandı, Gazze'nin 'asla eskisi gibi olmayacağını' savundu.09.49: Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.09.27: BM: (İsrail hava saldırılarında) Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.09.03: İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladığını ileri sürüldü.08.41: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.07.70: İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.07.21: İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.05.47: İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.05.34: İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.05.22: Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.03.56: Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.01.45: Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.01.15: İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.00.10: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, 'Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz” dedi.Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor' ifadeleri yer aldı.İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı bilgisi verildi.İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'yi bombaladı.Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı.Şehrin batısındaki Mecmai Ensar bölgesinde ise yoğun dumanlar yükseldi.Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucu yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri şehir merkezine sığındı.137 binden fazla Filistinli Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler okullarına sığındı.Birleşmiş Milletler ise, İsrail'in, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait bir okulu 'doğrudan' hedef aldığını duyurdu.İsrail donanmasına ait hücum botları yerleşim yerlerini hedef alıyor. Gazze sınırında ise askeri yığınak dikkat çekiyor.Hava saldırıları sonucu hayalet şehre dönüşen Gazze'de elektrik ve su kesildi, gıda akışı durduruldu.Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için 'güvenli koridor' açılması çağrısında bulundu. Yaşanan İnsani krize dikkat çekti.Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.Nassar, 'Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor' ifadelerini kullandı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Öte yandan Gazze'deki hükümet basın ofisi, söz konusu saldırılarda 8 gazetecinin öldüğünü, 10 gazetecinin yaralandığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, 'Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu kesemezsiniz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz, Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler, hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor' ifadelerini kullandı.İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Tubas bölgesinde silahlı çatışma yaşandı.Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.