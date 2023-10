İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı

İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırıları kapsamında, Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in Han Yunus'taki Qizan ve Najjar mahallesindeki akrabalarının evini de vurduğu belirtiliyor.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim olan Deif'in babasının evini vuruldu.Bombardımanda Deif'in erkek kardeşi, oğlu ve erkek kardeşinin torununun öldürdüğü bildirildi. Lübnan haber ağı Al Mayadeen ise enkaz altında kalanların da olduğunu yazdı.İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim`den bu yana şiddetini her geçen gün artırarak devam ediyor. Cumartesi sabahı İsrail'i gafil avlayan 'Aksa Tufanı' operasyonunun adeta beyni olarak anılan Kassam Tugaylarının başkomutanı Muhammed Deif olduğu söyleniyor. Hamas operasyondan birkaç saat sonra yayınladıkları bir videoda duyulan sesin Muhammed Deif'e ait olduğu ileri sürüldü. 20 yıl önce İsrail'in hava saldırısında kolunu ve bacaklarını kaybettiği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Deif, yaklaşık 10 yıldır Tel Aviv yönetiminin ölüm listesinde ilk sırada yer alıyor. Elde edilen bilgilere göre yerinin tespit edilmemesi için her gece bir başka evde kaldığı için 'Misafir' denilen Deif hakkında ABD basını geniş çaplı bir analiz yayınladı. İşte, Aksa Tufanı operasyonunun arkasında isim Muhammed Deif hakkında bilinenler...Hamas’ın İsrail’e karşı son yılların en büyük operasyonunu düzenlemesinin ardından saldırının arkasındaki isim olarak gösterilen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif dünyanın en merak ettiği isimlerden biri oldu.İzzeddin El Kassam Tugayları'nın liderini mercek altına alan İngiliz Financial Times, dikkat çeken bir habere imza attı.'Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar' başlıklı haberde, Deif’in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı bu nedenle ona 'Misafir' dendiği belirtildi.Saldırıyı gerçekleştirmek için büyük bir gizlilik ile planlarını ilerleten 'Misafir' 20 yıl önce İsrail saldırılarında kolunu ve bacağını yitirmişti. Buna rağmen zekasıyla İsrail ordusuna karşı savaşmaya devam eden 'Misafir' Hamas kuvvetlerinin saygısını kazanmıştı.İngiliz gazeteye konuşan Filistinli profesör Mkhaimar Abusada, bugüne kadar kutsal bir kişilik olarak kabul edilen Deif’in gördüğü saygının bu operasyon sonrası daha da arttığını belirtti.Financial Times, operasyon sonrasında Deif'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydının ayrıntılara yer verdi."Halkımıza karşı devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararları reddetmesi ışığında, Amerika ve Batı desteğinin ışığında tüm bunlara son vermeye karar verdik. Bölyece düşman artık hesap sorulmadan eğlenilmeyeceğini anlamalı."Böylelikle Deif, 7 yıllık sessizliğini bozdu.Gerçek adı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri bilinen adıyla Deif 1965 yılında Han Yunus'taki mülteci kampında dünyaya geldi.İsrail’in Şin Bet istihbarat servisindeki dosyasına göre “amcası ya da babası 1950’lerde İsrail’e sızan silahlı Filistinli savaşçılar arasındaydı.”Gazze’de İslam Üniversitesi’nde okuyan Deif, Hamas'ın kurulduğu 1980'lerin ortasında genç bir Filistinliydi. Üniversite’nin sahnelediği tiyatrolarda oyunculuk yaptı.Müslüman Kardeşler Örgütü’ne yakındı. 20 yaşlarında İsrail’e karşı eylemlere katılıyordu. İsrail hapishanelerinde kısa süreli cezalarla birkaç kez yattı.İzzeddin El Kassam Tugayları’ndaki başarılarıyla örgüt içinde yükselen Deif’in, 1996’da İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikastla öldürülen bombacı Yahya Ayyaş’tan eğitim aldığı biliniyor. Öte yandan Gazze’nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişinin de o olduğu iddia ediliyor.Hamas’ın kurulduğu yıllarda örgütün politbüro üyesi olan Gazi Hamad, yıllar sonra verdiği bir söyleşide eski dostu Deif’i “Baştan beri askeri yola odaklanmıştı. Çok nazikti. Bizi her zaman güldürmek için karikatürler çizen bir vatanseverdi” sözleriyle anlatmıştı.Salah Şehade'nin suikastle öldürülmesinin ardından Deif, 2002 yılında Kassam Tugayları'nın başına getirildi.Deif'in İsrail'in ölüm listesinde bir numarada yer alıyor.İsrail'e yakın kaynaklar ise Deif’i düzenlenen birçok suikastten kurtulduğu için ‘9 canlı kedi’ olarak niteliyor.Kendisini hedef alan suikast girişimlerinin birinde, eşi ve oğlunu kaybeden Deif’in İsrail ordusu tarafından öldürülememesinin arkasında modern iletişim teknolojilerini kullanmamasının da payı olduğunu düşünülüyor.İstihbarat raporlarına göre kendisini birkaç kez ağır şekilde yaraladılar.Teknolojik cihaz kullanmayan, çok fazla insanla görüşmeyen Deif 2001, 2002, 2003 ve 2006 yıllarında kendisine düzenlenen suikast girişimlerinden kurtuldu.Nitekim New York Times' konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, "Operasyon boyunca Deif'i öldürmeye çalıştık" dedi.İsrailli bir yetkili çatışmalar sırasında Deif'i iki kere öldürmeye çalıştıklarını ifade etti. Özetle, İsrail, yıllardır Deif'in peşinde.