HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı

PKK'lı teröristlerin Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef alarak gerçekleştirdiği alçak saldırı girişiminin ardından Türkiye terör hedeflerini yerle bir etti.Terör örgütü PKK'yı kaynağında vuran Türkiye Irak ve Suriye'ye yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Terör yuvaları vurullurken PKK'nın siyasi kolu HDP/YSP skandal açıklamalarla TSK'ya iftira atmaya başladı.HDP/YSP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Meclis'te yaptığı konuşmada TSK'ya "Sivilleri ve çocukları vurdu" iftirası atarak İşgalci İsrail'in katlettiği Filistinli Müslümanlar ile PKK'lı teröristleri bir tuttu.Dün TBMM'de bir konuşma yapan Oluç, PKK'nın Ankara'da yaptığı saldırı girişiminin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." uyarısı üzerinden iftiraya sarıldı.Oluç şu skandal ifadeleri kullandı:"Dışişleri Bakanı şöyle bir tehdit savurdu; 'Bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri topyekün hedeftir.' Ne yapmak istiyorsunuz. 5 Ekim'den bugüne kadar bombalanmış olan yerlerin elimizde listesi var. Baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Sivillerin yaşadığı alanların bombalandığını görüyoruz, çocukların ve sivillerin ölmekte olduğunu görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey mi?"HDP'li Oluç skandalını sürdürerek PKK'lı teröristleri İşgalci İsrail'in katlettiği mazlumlarla bir tuttu. Oluç, "Filistinliler ölürken hep beraber haklı bir şekilde itiraz edeceğiz ama Kürtler ölürken ellerimizi alkışla çırpacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Orta Doğu'da Kürt sorununu ve Filistin sorununu çözmezseniz Orta Doğu'da barış olmaz" dedi.Türkiye'nin teröristlere vurduğu darbe PKK'nın siyasi uzantısı HDP/Yeşil Sol'u da rahatsız etmişti.HDP/Yeşil Sol MYK toplantısının ardından yapılan açıklamada Türkiye savaş suçlusu ilan edilmiş ve "Sivillerin hedef alınacağının ifade edilmesi savaş suçu itirafıdır. Saldırılar sonucu içerisinde sivillerin de olduğu çok sayıda Kuzey ve Doğu Suriye yurttaşı hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır." iftirası atılmıştı.