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HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vururken PKK'nın siyasi kolu HDP/Yeşil Sol Partisi'nden skandal açıklamalar geliyor. HDP/YSP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Meclis'te yaptığı konuşmada TSK'ya "Sivilleri ve çocukları vurdu" iftirası atarak İşgalci İsrail'in katlettiği Filistinli Müslümanlar ile PKK'lı teröristleri bir tuttu. İşte OIuç'un o skandal açıklamaları...

HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
Ekleme: 11.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
PKK'lı teröristlerin Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef alarak gerçekleştirdiği alçak saldırı girişiminin ardından Türkiye terör hedeflerini yerle bir etti.

TÜRKİYE PKK'YI VURDUKÇA HDP ZIPLADI
Terör örgütü PKK'yı kaynağında vuran Türkiye Irak ve Suriye'ye yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Terör yuvaları vurullurken PKK'nın siyasi kolu HDP/YSP skandal açıklamalarla TSK'ya iftira atmaya başladı.

SARUHAN OLUÇ TSK'YA İFTİRA ATTI
HDP/YSP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Meclis'te yaptığı konuşmada TSK'ya "Sivilleri ve çocukları vurdu" iftirası atarak İşgalci İsrail'in katlettiği Filistinli Müslümanlar ile PKK'lı teröristleri bir tuttu.

Dün TBMM'de bir konuşma yapan Oluç, PKK'nın Ankara'da yaptığı saldırı girişiminin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." uyarısı üzerinden iftiraya sarıldı.

MEHMETÇİK "ÇOCUKLARI VE SİVİLLERİ VURUYOR" İFTİRASI!
Oluç şu skandal ifadeleri kullandı:
"Dışişleri Bakanı şöyle bir tehdit savurdu; 'Bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri topyekün hedeftir.' Ne yapmak istiyorsunuz. 5 Ekim'den bugüne kadar bombalanmış olan yerlerin elimizde listesi var. Baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Sivillerin yaşadığı alanların bombalandığını görüyoruz, çocukların ve sivillerin ölmekte olduğunu görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey mi?"

PKK'LI KALLEŞLERİ FİLİSTİNLİ MAZLUMLARLA BİR TUTTU
HDP'li Oluç skandalını sürdürerek PKK'lı teröristleri İşgalci İsrail'in katlettiği mazlumlarla bir tuttu. Oluç, "Filistinliler ölürken hep beraber haklı bir şekilde itiraz edeceğiz ama Kürtler ölürken ellerimizi alkışla çırpacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Orta Doğu'da Kürt sorununu ve Filistin sorununu çözmezseniz Orta Doğu'da barış olmaz" dedi.

HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı

YEŞİLSOL AYNI İFTİRAYI ATMIŞTI
Türkiye'nin teröristlere vurduğu darbe PKK'nın siyasi uzantısı HDP/Yeşil Sol'u da rahatsız etmişti.

HDP/Yeşil Sol MYK toplantısının ardından yapılan açıklamada Türkiye savaş suçlusu ilan edilmiş ve "Sivillerin hedef alınacağının ifade edilmesi savaş suçu itirafıdır. Saldırılar sonucu içerisinde sivillerin de olduğu çok sayıda Kuzey ve Doğu Suriye yurttaşı hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır." iftirası atılmıştı.

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