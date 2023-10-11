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Emine Erdoğan: Kızlarımızın önündeki engelleri kaldıralım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Paylaşımında Filistin’deki kız çocuklarına değinen Erdoğan, “Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi ”dedi.

Ekleme: 11.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan: Kızlarımızın önündeki engelleri kaldıralım
Başkan Emine Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla dünya çapında kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdım. Hepsinin ortak özelliği azimleriydi. İlmek ilmek işledikleri istikballeri; insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı. Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız.

ULUSLARARASI TOPLUMU DÜNYA BARIŞI İÇİN HAREKETE ÇAĞIRIYORUM

Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur. 11 Ekim #DünyaKızÇocuklarıGünü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum.
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