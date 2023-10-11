Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak

ABD, Filistin'e karşı İsrail'e destek vermek amacıyla USS Gerald R Ford uçak gemisinin yanı sıra, bazı savaş gemilerini ve uçaklarını Doğu Akdeniz'e gönderdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD İsrail'i her şekilde destekliyor.' dedi.Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin attığı bu adıma tepki gösterdi.Erdoğan'ın mesajlarını aktaran Bloomberg, 'ABD savaş gemilerinin Gazze'de katliamlara sebep olacağını söyledi' başlıklı haberinde şunları aktardı:Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'le dayanışma göstergesi olarak Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesini eleştirdi. 'ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var?' dedi.Türk lider, ABD savaş gemilerinin Gazze'de katliamlara yol açacağını söyledi. ABD'nin Suriye'deki varlığını gerekçe göstererek ABD'yi bölgedeki terörist gruplara yardım etmekle suçladı.Erdoğan'ın sözleri, Bloomberg tarafından aktarıldı.Erdoğan'ın sözleri, Bloomberg tarafından aktarıldı.Reuters: Ciddi katliamlar için adımlar atacaklarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Reuters tarafından da aktarıldı.İngiltere merkezli haber ajansı, 'Erdoğan, 'ABD'nin uçak gemisi İsrail'in yakınında ne yapacak? Gazze ve çevresini vuracaklar, orada ciddi katliamlar için adımlar atacaklar' dedi.' şeklindeki notlarını paylaştı.Haberde, Erdoğan'ın daha önce Türkiye'nin İsrail ve Filistin arasında sükunetin sağlanması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söylediği hatırlatıldı.Reuters, Erdoğan'ın katliama karşı uyarısına dikkati çekti.Reuters, Erdoğan'ın katliama karşı uyarısına dikkati çekti.Erdoğan'ın uçak gemisi hamlesine tepkisiSöz konusu basın toplantısında Amerika'nın İsrail'e uçak gemisi gönderdiğini söyleyen Erdoğan, eleştirisini şu sözlerle dile getirmişti:Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var, ne yapmaya geliyor? Buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak?Orada bütün Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak.