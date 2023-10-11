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CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama

Bugüne kadar belediye şirketlerinin yönetim kurullarına yaptığı tartışmalı atamalarla sık sık gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok konuşulacak yeni bir atamaya daha imza attı. Soyer, kısa adı BAL olan Bornova Anadolu Lisesinden sınıf arkadaşı Hüseyin Egeli'yi, Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanlığına getirdi.

CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Ekleme: 11.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Ekim 2020'de Egeli'nin sahibi olduğu Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü'nü Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneği bünyesine katan Soyer, Egeli'yi de kulüp yönetim kurulu üyesi yapmıştı. Yaşanan son gelişme 'Soyer yeni bir BAL'lı atamaya daha imza attı' olarak yorumlandı.

BİR ATAMA DAHA

Göreve geldiği günden bu yana belediyeye bağlı şirketlere yaptığı atamalarla kamuoyunda büyük tartışma yaratan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de belediye spor kulübü derneğine yaptığı atama ile gündeme geldi.

CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama

Soyer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübünün başına kendisinin de mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesinden sınıf arkadaşı Hüseyin Egeliyi getirdi. Egeli görevi önceki gün yine kendisi gibi BAL'dan mezun olan Ersan Odaman'dan görevi devraldı.

CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama

ÖNCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞİMDİ DE BAŞKAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekim 2020'de Egelinin sahibi olduğu Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübünü Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneği bünyesine katmış ardından da liseden sınıf arkadaşı olan Egeliyi kulüp yönetim kurulu üyesi yapmıştı.

CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama

Belediye spor kulübü yönetimine giren Egeli, kulüp bünyesinde hizmet veren Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki yüzme havuzunu yaz spor okullarında yüzme eğitimi alan dar gelirli ailelerin çocuklarına kapatmış, havuzu da daha önce ESTİ çatısı altında faaliyet gösteren su topu takımlarına tahsis etmişti. Soyer'in talimatı ile havuzun kapıları bir sonraki yıl dar gelirli ailelerin çocuklarına tekrar açılmıştı.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldikten sonra başta büyükşehir belediyesi olmak üzere belediyeye bağlı şirketlerde çok sayıda BAL mezununa görev vermişti. Soyer'in belediyedeki kritik görevlere Bornova Anadolu Lisesinden arkadaşlarını getirmesi o süreçte kamuoyunda 'BAL'lı atama' olarak yorumlanmıştı.

CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama

HANGİ BAL'LI NEREYE ATANMIŞTI?

Soyer, BAL'dan dönem arkadaşları Ahmet Altan'ı danışman, Erdal Kemahlıoğlu'nu ise belediye şirketi Ege Şehir Planlama A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirmişti. Yine BAL kadrosundan, Şahin Beygu ise bir başka belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi olmuştu.

Soyer sınıf arkadaşı Dr. Sertaç Dölek'i de o süreçte Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'na getirmişti. Soyer, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığına ise BAL 1984mezunu Ersan Odaman'ı atamıştı.

CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama

Atamalar bunlarla da sınırlı kalmamış BAL 1976 mezunu Hüseyin Egeli ile 1992 mezunu Çiğdem Çiçekçi Ercan da o süreçte kulüp yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Kulüp disiplin kurulunda ise BAL 2010 mezunu Onur Şengir yer alırken BAL 1990 mezunu Aras Kaynarca ve 1987 mezunu Burak Günday da derneğin yedek yönetim kurulu üyesi olmuşlardı.

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