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Beyaz Gazete
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CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanlığı için aday olarak gösterdiği Cemal Canpolat'ın Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'e kaybetmesinden sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Yaşanan bu hezimet sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
Ekleme: 11.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
Yaşanan iki seçim hezimeti sonrası değişim tartışmalarıyla karşı karşıya kalan ve sancılı bir kongre süreci yaşayan CHP'de, İstanbul İl Başkanlığı'nı değişimcilerin kazanması hesapları altüst etti.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde değişimcilerin adayı olarak gösterilen ve 342 delegenin oyunu alarak yarışı önde bitiren Özgür Çelik, kurultay hesaplarında dengeyi değiştirdi.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

Kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmayacağı iddiaları dolanmaya başladı.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

Gerekçe olarak da 'İstanbul'u alan, kurultayı alır' görüşünün baskın olması iddia ediliyor.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

Kılıçdaroğlu'nun kongre sonrası derin bir sessizliğe bürünmesi de olası bir sürpriz karar iddialarını güçlendiriyor.

Genel merkezin adayı olarak gösterilen Cemal Canpolat'ın, 310 oyda kalmasının, devam eden kongre süreçlerini de etkileyeceği konuşuluyor.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

CHP'de kongre süreci 15 Ekim'e kadar devam edecek. İstanbul'da genel merkezin adayının ağır bir yenilgi alması, kongreleri devam eden illerde de değişimcilerin lehine bir rüzgârın olabileceği söyleniyor.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

SAFLAR NETLEŞECEK

Öte yandan ne genel merkez ne de değişimcilerin lehine herhangi bir açıklama yapmayan büyükşehir belediye başkanları var.

Söz konusu başkanların İstanbul İl Kongresi seçimini bekledikleri dillendiriliyordu.

CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia

Önümüzdeki günlerde açıklama yapmayan belediye başkanlarının da İstanbul'daki mevcut durumu gözeterek, değişimcilerin lehine açıklama yapabileceği söyleniyor.



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