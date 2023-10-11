Bursa’da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Devecikonak Mahallesi yolunda Melik Köyü yakınlarında seyir halinde olan 57 yaşındaki Neşet Kula'nın kullandığı kamyon ile karşı yönden gelen 38 yaşındaki Bekir Umur'un kullandığı süt toplama kamyoneti, Melik Mahallesi girişinde bulunan köprü yakınlarında çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada, Hacı Ahmet Mahallesi Tarım Kooperatifi'ne ait süt toplama kamyonetinde yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Fatma Topal, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kamyonette bulunan Ali N. (78) ve Ahmet N. (43) ile sürücü Bekir Umur, kazayı hafif yaralı atlatırken, Huriye Z. (77) ile Mehmet Y. (81) ise ağır yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Ambulans ekipleri sevk edildi. Yaşamını kaybeden Fatma Topal ve yaralılar, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılırken, durumları ağır olan Mehmet Y. ve Nuriye N., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı kazanın ardından, araç sürücüleri Neşet K. ve Bekir U. gözaltına alındı.