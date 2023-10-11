Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması! Fırsatçılara nefes aldırmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu Son dönemde otomobil sektörende başlayan ve diğer sektörlere de yansıyan indirimlere dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Attığımız adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok noktada ciddi sonuçlar aldık. Spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar araç kıtlığından fiyatlar artarken şimdi indirimi konuşuyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlar için ciddi yaptırımlar uygulayacağız. Denetimler sonucunda fırsatçılık tespit ederek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi TOBB Şura Salonu'nda düzenlendi. Zirvede Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Ticaret Bakanlığı'mızın düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödül törenimizi her yıl Mart ayında yapıyorduk. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ödül törenimizi erteledik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini daima deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri oluyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Evlerimizi ve ticarethanelerimizi yeniden yapıyoruz.Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomi bir girdaba sürüklend. Küresel ticaret durma noktasına geldi. Türkiye salgın krizini en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Fevri adımlardan uzak durduk. Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Aynı tavrı Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği ekonomik krizde de uyguladık. Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon rakamları bizi de etkiledi. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Bizim yükümüz daha da arttı.Attığımız adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok noktada ciddi sonuçlar aldık. Spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar araç kıtlığından fiyatlar artarken şimdi indirimi konuşuyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlar için ciddi yaptırımlar uygulayacağız. Denetimler sonucunda fırsatçılık tespit ederek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyiz.