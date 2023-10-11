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Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Ekleme: 11.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'den vatandaş tahliyesine ilişkin, 'Dışişleri Bakanlığı'yla koordineliyiz. Gerek duyulması halinde her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Uraloğlu, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelere ilişkin, 'Şu anda İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili de 3'üncü seviye güvenlik önlemleri alarak yanaşılması söz konusu. Şartları takip ediyoruz. Güvenlik derecesini azaltma veya artırma konusunda şartlar netleşince, yeni bir karar almamız gerektiğinde alırız' diye konuştu.

Bölgede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sorulan Uraloğlu, 'Şu anda o konuyu Dışişleri Bakanlığı yürütüyor. Biz de bakanlığımızla koordineliyiz. Gerek duyulması halinde her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var' ifadelerini kullandı.
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