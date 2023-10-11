Bakan Bayraktar Rosatom Başkanı Lihaçev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus Enerji Haftası programına katılmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Rus Enerji Haftası için geldiğimiz Moskova'da ilk olarak Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Nükleer enerji 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için önemli bir kaynak olmaya devam edecek' dedi.