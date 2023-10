Ankara Halk Ekmek’teki bakterili ekmek skandalında yeni perde! Hastalıklı unlar fabrikaya böyle taşınıyor...

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, skandalın ardı arkası kesilmedi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmeklerin bakterili olduğu tespit edildi.Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde ROPE (Sünme) Hastalığı'nın bulunduğunu belgeleri ile ispatlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından hastalığa sebep olan unların saklandığı depoyu da tespit etti. Yavaş'a tepki gösteren Özcan, Yavaş'ın Ankaralıların sağlığı ile oynadığını söyledi.Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmak isteyenlerden rüşvet alındığını belgeleri ile ortaya çıkartan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde ROPE (Sünme) hastalığı olduğunu belgelemişti.Özcan'ın ortaya çıkardığı ve halk sağlığını büyük oranda tehlikeye atan hastalık gündeme bomba gibi düşerken Halk Ekmek Yönetimi hastalığa sebep olan unları saklayıp skandalı yalanlayarak, olayı mahkemeye taşıyacaklarını dile getirmişti. Özcan yapılan açıklamanın ardından söz konusu hastalığı barındıran unların saklandığı depoyu da tespit etti.Özcan tarafından yapılan araştırma sonucunda ROPE (Sünme) hastalığını taşıyan ve halk sağlığını ciddi oranda tehlikeye atan unların ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nde saklandığı belirlendi. Ayrıca hastalığı barındıran unların her gün tesisten ASKİ'ye ait olan her tarafı çürük ve pasla kaplı bir kamyonla Halk Ekmek Fabrikası'na taşındığı tespit edildi.Olaya tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şu açıklamayı yaptı: Sayın Mansur Yavaş Ankaralı vatandaşlarımızın üzerinden oynadığı kirli oyunlara her gün bir yenisini ekliyor.Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Önce rüşvet olayı patlak verdi, daha sonra da halk sağlığını tehdit eden bu bakterili ekmek skandalı. Biz söylediğimiz her şeyi belgeleri ile ispatladık. Ama bunlarla alakalı hala kayda değer bir adım atılmadı.Üstüne üstlük vatandaşla alay eder gibi yeni skandallara imza atıldı. Biz ROPE (Sünme) hastalığının bulunduğu ekmeklerle ilgili Sayın Yavaş'ı uyardık. Ama bizim uyarılarımızı dikkate alıp ekmek yapımında kullanılan unları imha etmek yerine götürüp ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nde saklamaya devam ediyor.Üstelik bu unlar her gün ASKİ'ye ait çürük, paslı bir kamyon ile GİMAT'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası'na taşınıyor. Hemşehrilerinizin sağlığı sizin için bu kadar mı değersiz Sayın Yavaş. Siz hiç Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız?Siz kendi ailenize yedirmediğiniz bu ekmeği nasıl olur da Ankara halkına yedirmeye devam edersiniz. İnsan sağlığı sizin için bu kadar ucuz mu? Ankaralılara bakterili ekmek yedirdiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de ASKİ'nin küflü depolarına istiflediğiniz bakterili un çuvallarını denetimden kaçırmak için paslı kamyonlarla fabrikaya taşıyorsunuz, artık Ankaralıların sağlığı ile oynamaktan vazgeçin.