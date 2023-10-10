Zehir tacirlerine “helikopterli” operasyon: Eş zamanlı baskında 82 şüpheli gözaltında

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettiği sokak satıcılarına yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenledi. Nevşehir kent merkezleri ile bazı ilçe ve beldelerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 86 adrese baskın yapıldı. 82 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satışını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonrasında uzun süredir takip edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Nevşehir genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yaparak gençleri zehirlemeye çalışan "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" tek tek tespit edildi.Yapılan takip sonrasında Nevşehir Merkezi ile Avanos, Gülşehir, Derinkuyu ve Acıgöl ilçeleri ile beldeler olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel harekat timlerinin de yer aldığı 340 personel, İnsansız hava aracı, 5 dedektör köpeği ile 1 helikopterin katıldığı operasyonda 86 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.82 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde arama yapan Narkotik timleri, 7 kilo 313 gram sentetik uyuşturucu, 262 gram esrar, 6,5 gram eroin, 233 sentetik uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 ruhsatsız tabanca ile 119 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 82 şüpheli Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilecek.