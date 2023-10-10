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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İsrail kararı: Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İsrail kararı: Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
Ekleme: 10.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İsrail kararı: Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan olaylar tüm dünyanın gündeminde...

Son zamanda dozu artan savaşa ve güncel gelişmelere karşı diğer ülkelerde güvenlik önlemlerini artırıyor.

Bu ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Bu gelişmeler dikkate alınarak, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için çalışma başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin'de son zamanda yaşanan savaşa ve güncel gelişmelere dikkat çekildi.

Güvenlik seviyesi artırıldı

Yapılan çalışmalarda gemilerin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı.

Öte yandan bakanlık süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

Olanğanüstü güvenlik seviyesi

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesi. Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye.

Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.
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