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Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı

Putin, Orta Doğu'da çözümün ABD tarafından tekelleştirilmek istendiğini söyledi. Rus lider, "Egemen Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç var" mesajı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Ekleme: 10.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışması sonrası önemli ifadelere imza attı.

Putin, başkent Moskova'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşme gerçekleştirdi.

Washington'a tepki: Çözümü tekeline almaya çalışıyor

ABD'nin Orta Doğu'da çözümü tekeline almaya çalıştığını belirten Putin, bu yüzden "Filistin halkının temel çıkarlarının" hesaba katılmadığını kaydetti.

Sudani ile görüşmesinde Putin, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının önemine işaret etti.

"Egemen Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç var"

Rus lider, "Her şeyden önce, BM Güvenlik Konseyi'nin bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"ABD'nin başarısızlığının örneği"

Bölgede kötüleşen durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Putin, bunun ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının başarısızlığının bir örneği olduğunu ifade etti.

"Ukrayna krizi devam ediyor." diyen Rusya Devlet Başkanı, şu şekilde konuştu:

Ne yazık ki Orta Doğu'daki durumun keskin bir şekilde kötüleştiğini görüyoruz.

Sanırım pek çok kişi bunun, durumu tekeline almaya çalışan ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığının açık bir örneği olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaktır.

"Uzlaşma yolu bulmakla ilgilenmiyorlar"

ABD'nin hem İsrail hem de Filistin için kabul edilebilir bir uzlaşma yolu bulmakla ilgilenmediğini belirten Putin, şöyle devam etti:

Tam tersine bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda kendi fikirlerini öne sürdüler ve her iki tarafa da baskı uyguladılar.

"Sivil halka verilen zarar sıfıra indirilmeli"

Interfax'ın aktardığına göre, Vladimir Putin ayrıca Filistin-İsrail çatışması sırasında sivillere zarar verilmemesi yönünde çaba harcanması gerektiğini sözlerine ekledi:

Tutumumuz, sivil halka verilen zararın en aza indirilmesi, sıfıra indirilmesi gerektiğidir. Çatışan tüm tarafları bunu yapmaya çağırıyoruz.

Rus lider, daha önceki bir açıklamasında, 1967 sınırlarına tabi ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini vurgulamıştı.
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