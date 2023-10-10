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Otoyolda dehşet! Elyaf yüklü TIR alev alev yandı

Aksaray’da elyaf yüklü TIR’ın dorsesi yandı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekleme: 10.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Otoyolda dehşet! Elyaf yüklü TIR alev alev yandı
Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında saat 10.30 sıralarında İskender Şenel yönetimindeki 34 BZN 673 plakalı elyaf yüklü TIR'ın dorsesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Şenel, TIR'ı emniyet şeridine park edip, kupa ve dorse bölümünü ayırdı.

Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Şenel, itfaiye ve polis ekiplerine de haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otoyolda dehşet! Elyaf yüklü TIR alev alev yandı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürerken, dorse kullanılamaz hale geldi.


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