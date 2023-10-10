Osman Gökçek’ten Merdan Yanardağ’a: Karşıma çıkıp konuşacaksın

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan ve 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ hakkında verilen tahliye kararı üzerine “Abdullah Öcalan denilen teröriste 'filozof' diyerek, çıkıp televizyonlarda övmenin cezası bu kadar düşük olmamalı" dedi. Canlı yayında kendisi hakkında konuşan Yanardağ’ı arayıp yayına bağlamak istediğini belirten Gökçek “Merdan Yanardağ’ı cep telefonundan arayıp teröristbaşı Abdullah Öcalan’a filozof dediğini ve bu hainliğini ekranda yüzüne haykırmak istediğimi söyledim ancak beni yayına bağlama cesaretini gösteremedi” dedi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında verilen tahliye kararına ilişkin, 'Adaletin verdiği karara saygılıyız ama bence az bir ceza verildi.Abdullah Öcalan denilen teröriste 'filozof' diyerek, çıkıp televizyonlarda övmenin cezası bu kadar düşük olmamalı' dedi. Bunun üzerine TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'i hedef aldı. Canlı yayında Osman Gökçek'e, 'Benim tahliye edilmemi kaldıramamış beyefendi. Ben terör sevicisiymişim falan. Osman Gökçek, senin bilgin, görgün, birikimin, müktesebatın benimle tartışmaya yetmez' dediMerdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Osman Gökçek de bir paylaşım yaparak şunları söyledi:'Merdan Yanardağ ekrana çıkıp hakkımda konuşma cesaretin varsa karşıma çıkıp konuşacaksın. Biraz önce Merdan Yanardağ'ı cep telefonundan arayıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'a filozof dediğini ve bu hainliğini ekranda yüzüne haykırmak istediğimi söyledim ancak beni yayına bağlama cesaretini gösteremedi bunların nasıl korkak insanlar olduğunu aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.'